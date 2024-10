Sconti imperdibili sui robot ECOVACS per il Prime Day d'Autunno (-45%)

Amazon celebra il Prime Day di Ottobre 2024 con sconti incredibili su moltissimi prodotti, inclusi i rinomati robot per la casa firmati ECOVACS. Questa è l’occasione ideale per migliorare le pulizie domestiche e portare la tecnologia a un nuovo livello con i modelli più recenti e avanzati di ECOVACS. Con sconti fino al 45%, non lasciarti sfuggire questi affari esclusivi!

I modelli ECOVACS in promozione per il Prime Day

Durante il Prime Day, ECOVACS mette a disposizione una selezione di robot di alta gamma, perfetti per chi cerca efficienza, praticità e innovazione tecnologica. Ecco i modelli protagonisti di questa promozione speciale:

DEEBOT T30 PRO OMNI: Dall’8 al 9 ottobre, questo robot è disponibile a 699€ anziché 999€. È la scelta ideale per chi desidera un robot multifunzione e compatto, completo di assistente vocale YIKO e sistema di asciugatura automatica del mocio.

DEEBOT X5 OMNI: Fino al 13 ottobre, questo robot di fascia alta è in promozione a 899€ invece di 1099€. Dotato di una potente aspirazione da 12.800 Pa, svuota automaticamente la polvere e dispone di funzionalità avanzate come il sistema TruEdge e ZeroTangle per prestazioni ottimali anche in ambienti complessi.

DEEBOT N20 PLUS: In offerta da oggi a 349€ invece di 399€ dall’8 al 9 ottobre, è il modello perfetto per chi è alle prime armi. Grazie alla sua tecnologia PureCyclone e alla navigazione avanzata TrueMapping 2.0, pulisce a fondo senza perdere potenza di aspirazione.

Queste offerte sono disponibili solo per un tempo limitato su Amazon. È questa l’occasione perfetta per rendere smart la pulizia della tua casa con i robot ECOVACS a prezzi imbattibili!