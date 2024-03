Sconti pCloud: spazio super sicuro in offerta

Gli sconti attuali sui piani pCloud lo rendono uno dei sistemi più interessanti per il cloud storage, offrendo una soluzione criptata per i tuoi file che garantisce un livello di sicurezza senza precedenti. Con i piani a vita a prezzi davvero convenienti ecco perché scegliere pCloud.

Con pCloud hai sicurezza ineguagliabile a prezzi super

pCloud si distingue per la sua capacità di offrire uno storage criptato che assicura la massima protezione dei tuoi dati. A differenza di molti altri servizi di cloud storage, pCloud non ha la possibilità di decriptare i dati ospitati, garantendo così una privacy assoluta. Questo significa che solo tu hai accesso ai tuoi file, rendendo pCloud la scelta ideale se sei una persona che prende sul serio la sicurezza dei propri dati digitali.

Nonostante l’alto livello di sicurezza, pCloud rimane estremamente accessibile grazie a una speciale promozione che permette di abbonarsi a partire da soli 49,99 euro all’anno. Con piani annuali scontati del 17%, pCloud offre due opzioni: Premium 500 GB a 49,99 euro (anziché 59,88 euro) e Premium Plus 2 TB a 99,99 euro (anziché 119,88 euro). Questo rapporto qualità/prezzo è particolarmente vantaggioso, considerando che con poco più di 4 euro al mese si ha a disposizione uno spazio di archiviazione di 500 GB.

Mentre se non vuoi avere la preoccupazione di un pagamento ricorrente puoi scegliere un piano a vita. In questo caso gli sconti arrivano al 37%.

pCloud non è solo sicuro e conveniente, ma anche incredibilmente facile da usare. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle opzioni di condivisione file avanzate, puoi archiviare, condividere e accedere ai tuoi file in modo semplice e veloce, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. La compatibilità multi-dispositivo di pCloud significa che i tuoi dati sono sempre a portata di mano, sia che tu sia in ufficio, a casa o in viaggio.

Scegliere pCloud significa affidarsi a uno dei servizi di cloud storage più sicuri disponibili in Europa. Con la sua crittografia di alto livello, pCloud assicura che i tuoi dati siano protetti da accessi non autorizzati, garantendoti la tranquillità di sapere che le tue informazioni personali sono al sicuro.

Quindi, se stai cercando una soluzione di cloud storage che unisca sicurezza, convenienza e facilità d’uso, pCloud è la scelta giusta per te. Visita il sito e approfitta della promozione in corso.