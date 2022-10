Sconti sul fisso per chi è già cliente mobile di questo gestore

Al di là delle classiche offerte e promozioni rivolte a tutti i nuovi clienti Internet casa, spesso vengono proposte sconti sul fisso ai clienti dello stesso gestore per risparmiare ulteriormente sulle bollette.

Infatti, molti operatori gestiscono sia servizi di telefonia fissa che mobile e spesso riservano promozioni speciali ai loro utenti più fedeli.

In questo caso specifico parliamo di Tim Premium Fibra, che ha riservato agli utenti uno sconto davvero interessante.

Sconti sul fisso di Tim Fibra, ecco come funzionano

Tim Premium Fibra è un piano tariffario che prevede telefonate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, internet illimitato fino a 1 Gbps, modem TIM HUB in vendita abbinata a 0 euro.

La novità per quanto riguarda gli sconti sul fisso è l’offerta mobile con GIGA illimitati che è associata al fisso, ma anche su altre 5 SIM a scelta dell’utente.

Chi è già cliente Tim Mobile, può accedere a questa pagina e richiedere anche per questo mese l’offerta TIM Premium al costo di 24,90 euro al mese anziché 29,90 euro al mese. Stiamo parlando quindi di uno sconto di 5 euro.

L’offerta Tim Premium prevede la sottoscrizione di una delle seguenti versioni: Fibra (FTTH), Mega (FTTC) o ADSL. Tutto dipende dal tipo di copertura presente nella zona da servire.

L’attivazione è inclusa, con 24 mesi minimi di permanenza) e il modem a o euro, se l’abbonamento viene mantenuto per 48 mesi.

Si tratta di una delle promozioni più appetibili di questo mese di ottobre 2022. Siccome mancano pochissimi giorni al suo termine, è opportuno aderire a questa promozione prima possibile, poiché le offerte per il prossimo mese potrebbero cambiare.

Chi non è cliente Tim Mobile, può sottoscrivere TIM Wi-Fi Power Smart. Sono previste chiamate illimitate se l’offerta viene attivata online, internet illimitato fino a 1 GIGA, modem TIM HUB+ e l’assistenza imprevisti per la casa gratuita per 1 anno. Il costo mensile? 29,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.