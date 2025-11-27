 Sconti VERI: Nothing Phone (3) mai stato così basso, solo Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sconti VERI: Nothing Phone (3) mai stato così basso, solo Amazon

Nothing Phone (3) eccelle in velocità, bellezza e fotografia: uno smartphone completo che tocca il suo prezzo minimo.
Sconti VERI: Nothing Phone (3) mai stato così basso, solo Amazon
Tecnologia
Nothing Phone (3) eccelle in velocità, bellezza e fotografia: uno smartphone completo che tocca il suo prezzo minimo.

Nothing Phone (3) tocca il minimo storico in occasione del Black Frida su Amazon. Questo smartphone uscito da pochissimo sul mercato è una scheggia in termini di velocità. Bello, particolare e poi anche potente per farci di tutto e di più. App, streaming, gaming e fotografie pazzesche. Approfittando dello sconto del 33%lo compri a soli 569 euro invece che a 849 euro subito.

Compralo su Amazon

Disponibile in colorazione nera e nel taglio di memoria da 12GB di RAM + 256GB di memoria, Nothing Phone (3) non lascia spazio ad alcun dubbio. Con potenza elevata e un display da 6,67 pollici AMOLED che ti mostra anche il più piccolo dettaglio, tra le mani è vincente. Non va sottovalutato il suo design che, oltre ad essere originale e particolare, include una novità assoluta ossia il Glyph Matrix. Vicino alle fotocamere, se noti, c’è un piccolo display che offre delle funzioni veloci: clicca il bottone ed accedi a soluzioni rapide per ogni dilemma.

BlackFriday
Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67

Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67″ 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Schwarz

BlackFriday

569,00849,00€-33%

Vedi l’offerta

Immagina di usarlo ogni giorno, puoi goderti applicazioni al completo e non fare a meno di streaming e gaming mobile. Lo schermo, infatti, è luminoso e dotato di colori brillanti oltre a un refresh rate da 120Hz. La fluidità è di casa. Allo stesso tempo, il telefono non lascia a desiderare in altro campi come quello fotografico. Con tripla fotocamera da 50MP diventi il professionista di ogni scatto e registri video in 4K per immortarlare i ricordi al meglio. E se tutto questo non ti basta, hai a disposizione 24 ore di autonomia con la sua batteria tutta rinnovata che evita surriscaldamenti e ti offre il meglio.

Nothing Phone (3) è uno smartphone geniale e ora al minimo storico. Compralo a soli 569 euro con lo sconto del 33% su Amazon. Grazie al Black Friday costa poco e fai subito tuo.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€

Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€
Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)

Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256GB prezzo sgretolato (-42%) al Black Friday

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256GB prezzo sgretolato (-42%) al Black Friday
Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra

Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra
Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€

Razer Kishi trasforma il telefono in una console gaming, solo 39€
Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)

Audio potente con sistema completo: soundbar Sony e non solo (-20%)
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256GB prezzo sgretolato (-42%) al Black Friday

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 256GB prezzo sgretolato (-42%) al Black Friday
Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra

Geoffrey Hinton, l'AI sostituirà tutti lavori e cambierà la guerra
Paola Carioti
Pubblicato il
27 nov 2025
Link copiato negli appunti