PS5 Standard -100€: è tornato lo sconto di Amazon

Segnaliamo una grande opportunità per gli appassionati di gaming: PS5 è in sconto di 100 euro su Amazon, nella sua versione dotata del lettore per eseguire i giochi su disco. Si tratta dell’occasione perfetta per allungare le mani sulla piattaforma next-gen di casa Sony, il portale d’accesso a un mondo di intrattenimento videoludico senza compromessi, mossa da un potente comparto hardware. Un consiglio: meglio approfittarne finché in tempo.

100€ di sconto su PS5 Standard: l’affare

Come già scritto, è la PlayStation 5 Standard Edition, con il controller ufficiale wireless DualSense in dotazione, potenziato da feedback aptico e dall’integrazione dei grilletti adattivi. Si può trovare già precaricato il gioco Astro’s Playroom. La console non ha certo bisogno di presentazioni: rimasta a lungo introvabile a causa di una richiesta troppo elevata, è quella che permette di scendere in pista con auto da sogno in Gran Turismo 7 e, tra poche settimane, in campo con la nuova simulazione calcistica EA SPORTS FC 24 che sta per raccogliere l’eredità della serie FIFA, solo per citare un paio di uscite. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, PS5 nella sua versione più desiderata e ricercata, è acquistabile al prezzo finale di soli 449 euro. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio. Insomma, chi sceglie di effettuare l’ordine ora potrà iniziare a divertirsi già entro domani.

Altro dettaglio importante: il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque si può star tranquilli per quanto riguarda la consegna e la garanzia. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta. Il consiglio, per chi vuol comprare la console next-gen di Sony approfittando dello sconto di 100 euro, è di non perdere tempo e approfittarne prima del sold out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.