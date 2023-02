300€ di sconto sul notebook HP 15s: che affare

Se sei alla ricerca di un nuovo notebook per il lavoro o da impiegare per le sessioni di studio, l’offerta eBay che segnaliamo qui fa per te: propone il modello HP 15s con uno sconto di ben 300 euro sul prezzo di listino. Per quanto riguarda il comparto software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati.

Il notebook HP15s è l’affare di oggi su eBay

Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore AMD Ryzen 7 con GPU AMD Radeon Graphics, 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, altoparlanti, una gamma competa di porte per la connettività e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta di oggi, puoi acquistare il computer portatile HP 15s al prezzo finale di 599 euro invece di 899 euro, con uno sconto di 300 euro rispetto al listino. Dalle immagini allegate a questo articolo è possibile dare uno sguardo al design, elegante e curato nei minimi dettagli (altre sono visibili nella descrizione completa).

A proporre l’affare è un rivenditore autorizzato dal marchio con oltre 243.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. È assicuratala spedizione gratuita in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro fine settimana il notebook sarà sulla tua scrivania. Il prodotto è nuovo, fornito nel suo imballo originale e con garanzia ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.