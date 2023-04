MacBook Air con Apple M2: il prezzo crolla (-330€)

Grazie a uno sconto di 330 euro su Amazon, è possibile allungare le mani sul MacBook Air di ultima generazione, quello basato sul chip M2 realizzato dal gruppo di Cupertino. È al suo prezzo minimo storico, un affare in relazione alle sue potenzialità, che lo rendono il notebook perfetto per la produttività, ma non solo, anche per la creazione e la fruizione dei contenuti.

L’affare di oggi su Amazon: MacBook Air (M2) al minimo storico

L’intera esperienza poggia sulle solide baso del sistema operativo macOS costantemente aggiornato da Apple attraverso il rilascio di patch e nuove funzionalità. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, sono da top di gamma assoluto: display Liquid Retina da 13,6 pollici, il già citato processore progettato internamente con CPU octa-core, GPU octa-core e Neural Engine 16-core, 8 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB per l’archiviazione, webcam FaceTime HD a 1080p, porta di ricarica MagSafe, due slot Thunderbolt, jack per le cuffie e fino a 18 ore di autonomia con una sola ricarica. Ulteriori dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, con uno spessore ridotto a 1,13 cm e il peso a 1,24 Kg. In questo momento si ha la possibilità di acquistare il MacBook Air con chip M2 nella configurazione appena descritta e nelle colorazione Grigio siderale al prezzo finale di 1.199 euro invece di 1.529 euro come da listino. Un vero affare, considerando le sue caratteristiche e lo sconto di 330 euro proposto dall’e-commerce.

Amazon gestisce direttamente la spedizione, con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, se si effettua subito l’ordine, entro domani il notebook top di gamma del catalogo Apple arriverà a casa.

