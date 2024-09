Sconto 73% su NordVPN + buono di 6 mesi da regalare a chi vuoi

NordVPN ha scelto di parafrasare un celebre proverbio per la sua nuova promozione: Chi trova un amico, lo protegge . Si tratta infatti di un’offerta che permette di ottenere uno sconto fino al 73% sul prezzo dell’abbonamento e 6 mesi gratis da regalare a chi vuoi, per condividere l’intera suite di strumenti dedicati alla navigazione anonima e alla tutela della privacy.

NordVPN, super promo: -73% e 6 mesi da regalare

Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, considerando le funzionalità incluse in ognuna, a seconda delle tue esigenze. Attiva la sottoscrizione, approfittando anche della garanzia di rimborso dalla durata pari a 30 giorni, e ottieni subito un buono da donare. Per maggiori informazioni, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Ricordiamo che la VPN è composta da oltre 6.300 server distribuiti in 111 paesi di tutto il mondo. Con un semplice click, o tap sullo schermo dello smartphone, permette di ottenere un indirizzo IP localizzato in qualsiasi angolo del pianeta, con tutti i vantaggi che ne conseguono: anonimato totale durante la navigazione online e la riproduzione dei contenuti in streaming, zero compromessi in termini di velocità, compatibilità garantita con tutti i dispositivi in circolazione, funzionalità avanzate come Meshnet, Threat Protection Pro e molto altro.

In conclusione, grazie allo sconto fino al 73% puoi attivare l’abbonamento a NordVPN con prezzi a partire da soli 3,09 euro al mese. Una spesa davvero irrisoria, tenendo in considerazione la qualità del servizio, la sua affidabilità e la garanzia di rimborso. In più, otterrai subito un buono da regalare per l’accesso completo a tutte le funzionalità della Virtual Private Network, per un periodo pari a 6 mesi. Visita il sito ufficiale per saperne di più e per non perdere l’occasione.