SCONTO 800€ per il notebook Samsung con Intel Core e W11

Samsung Galaxy Book3 Pro al suo prezzo minimo storico su Amazon è l’occasione migliore di oggi per chi cerca u notebook potente, adatto anche alle operazioni più impegnative della produttività e caratterizzato da un design senza compromessi (lo spessore è di soli 11,3 mm, il peso si attesta a 1,17 Kg). Si può contare su uno sconto di ben 800 euro rispetto al listino ufficiale. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Samsung Galaxy Book3 Pro: che occasione, -800€

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Dynamic AMOLED da 14 pollici con risoluzione 2880×1800 pixel, processore Intel Core i5-1340P con piattaforma Intel EVO e chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione (espandibili con microSD), moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono e funzionalità IA (cancellazione del rumore, inquadratura automatica ed effetti), quattro altoparlanti realizzati da AKG con Dolby Atmos, una gamma completa di porte e batteria con autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa del portatile.

Grazie allo sconto di 800 euro (-44%) sul listino applicato in automatico, in questo momento il notebook Samsung Galaxy Book3 Pro nella configurazione appena descritta e nella colorazione Graphite può essere acquistato al prezzo finale di 999 euro invece di 1.799 euro. È il minimo storico, mai raggiunto dal lancio.

Segnaliamo infine che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua. Attenzione, sono rimaste poche unità, se interessati è meglio metterlo nel carrello per non perdere l’occasione.