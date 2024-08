SCONTO 90€ su Apple Watch Series 9: è l'ora di metterlo al polso

L’offerta che stavi aspettando per mettere al polso il nuovo Apple Watch Series 9 è disponibile su Amazon. In questo momento, l’e-commerce propone uno sconto di ben 90 euro rispetto al listino per la versione GPS dello smartwatch con cassa in alluminio da 45 mm. Se sei interessato, il consiglio è di approfittarne prima del sold out.

Apple Watch Series 9: l’affare di oggi su Amazon

Ha in dotazione il sistema operativo watchOS costantemente aggiornato dal gruppo di Cupertino, con supporto garantito per tutte le funzionalità più avanzate, non solo quelle riguardanti il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Ci sono anche il display Retina di ultima generazione, l’autonomia elevata e l’impermeabilità. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito delle specifiche tecniche e delle caratteristiche supportate nella scheda del prodotto.

La promozione in corso ti permette di acquistare Apple Watch Series 9, nella versione GPS da 45 mm, al prezzo finale di 399 euro invece di 489 euro come da listino, con uno sconto di 90 euro per un notevole risparmio. Il voto medio assegnato da quasi 2.000 recensioni è 4,7/5 stelle. Puoi scegliere tra diverse combinazioni per quanto riguarda la colorazione della cassa e del cinturino, la spesa non cambia. Eccole.

Per il massimo dell’affidabilità, puoi contare sulla rete logistica di Amazon, che si occupa direttamente della vendita e delle spedizione, senza passare da intermediari. Se lo ordini adesso, l’orologio intelligente della mela morsicata arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita.