30% di sconto sull'abbonamento a DAZN: risparmia 48€

La volata finale della Serie A e tutto l’intrattenimento dello sport su DAZN, con uno sconto del 30% sull’abbonamento, grazie a una nuova offerta di cui è possibile approfittare per pochi giorni: quattro mesi di streaming risparmiando 48 euro. Passiamo in rassegna tutti i dettagli dell’iniziativa.

L’offerta di DAZN: sconto 30% sull’abbonamento

Per aderire è necessario scegliere, come metodo di pagamento, una carta di credito, una carta di debito oppure il conto PayPal. Attenzione però: non è possibile farlo attraverso l’applicazione, ma solo passando dalla pagina dedicata alla promozione, che permette di tagliare il prezzo mensile da 39,99 euro a 27,99 euro, dunque ottenendo così un risparmio di 48 euro su quattro mesi. Al termine del periodo sarà possibile scegliere se rinnovare o terminare la sottoscrizione.

Un’occasione d’oro per chi desidera guardare in diretta tutte le partite delle ultime giornate di Serie A (sabato andrà in scena il big match Lazio-Juventus), comprese quelle trasmesse in esclusiva (sette ogni turno), ma anche le coppe europee, il meglio basket, i grandi tornei internazionali del tennis e tutti gli altri eventi dello sport in streaming sulla piattaforma. Il piano di abbonamento in questione è DAZN STANDARD, quello che garantisce l’accesso all’intero catalogo, senza alcun tipo di limitazione.

Come specificato nella pagina dedicata, l’offerta è valida solo fino al 10 aprile e riservata a coloro che in precedenza hanno disdetto l’account.

