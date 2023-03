Acer Aspire 3: compra il notebook in sconto di 150€

Acer Aspire 3 è un notebook adatto a produttività di base e studio, con un comparto hardware avanzato racchiuso in un design solido ed elegante. Lo segnaliamo oggi su queste pagine poiché in forte sconto su Amazon, grazie all’offerta che ne abbatte il prezzo di 150 euro rispetto al listino. Passiamo ora in rassegna le sue caratteristiche principali.

Offerta notebook: l’affare Acer Aspire 3 (-150€)

Queste le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i3-1115G4, chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe NVMe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, porte USB 3.2 e 2.0 Type-A, slot Ethernet, uscita video HDMI, jack audio, webcam con microfono e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 in modalità S, con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Oggi hai la possibilità di acquistare Acer Aspire 3, con i suoi punti di forza appena elencati, al prezzo finale di 399 euro invece di 549 euro come da listino.

Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito, entro questa settimana il notebook sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.