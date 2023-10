Adobe Creative Cloud: 43% di sconto sul Photography Plan

L’abbonamento annuale al Photography Plan di Adobe Creative Cloud oggi è in sconto del 43% sul prezzo di listino, grazie a un’offerta di Amazon dedicata. È la versione della suite che include Lightroom, Photoshop e i nuovi strumenti di intelligenza artificiale resi disponibili dalla tecnologia Firefly.

Quasi metà prezzo per il Photography Plan di Creative Cloud

C’è anche la possibilità di eseguire il backup e la sincronizzazione di file e contenuti sfruttando i 20 GB di spazio sul cloud senza alcuna spesa aggiuntiva. I software e gli strumenti del pacchetto sono accessibili da computer desktop e notebook così come da smartphone e tablet. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale al Photography Plan di Creative Cloud al prezzo finale di soli 88 euro, approfittando del 43% di sconto rispetto al listino. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è tutto pronto per cogliere l’affare al volo.

Il prodotto è venduto direttamente da Amazon e la consegna del codice di attivazione avviene tramite email, subito dopo aver effettuato l’ordine, così da poter iniziare in pochi secondi a utilizzare gli strumenti della suite di Adobe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.