PlayStation VR2 al minimo storico: lo sconto su Amazon

Il prezzo di PlayStation VR2 scende in modo importante grazie all’offerta su Amazon che permette di risparmiare sull’acquisto della periferica. Grazie allo sconto applicato in automatico al momento dell’ordine è possibile mettere un piede nell’esperienza next-gen in prima persona con titoli come Gran Turismo 7, Horizon: Call of the Mountain, Resident Evil Village e No Man’s Sky.

L’offerta Amazon su PlayStation VR2 per PS5

È il visore per la realtà virtuale progettato da Sony per garantire un’esperienza immersiva e coinvolgente sulla console next-gen PlayStation 5. Include i controller Sense da impugnare per l’interazione con i giochi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta proposta dall’e-commerce, c’è la possibilità di acquistare PlayStation VR2 al prezzo finale di 555,74 euro invece di 599,99 euro, dunque con uno sconto di 44,25 euro rispetto al listino.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio: se lo acquisti subito, entro sabato il visore di Sony per la realtà virtuale su PS5 sarà a casa tua. Non abbiamo modo di sapere fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

