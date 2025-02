SCONTO 67% sugli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 (BT 5.2)

Al prezzo stracciato di soli 16 euro, sono gli auricolari wireless da acquistare immediatamente: OPPO Enco Buds2. Hanno in dotazione il supporto alla connettività Bluetooth 5.2 che azzera ogni latenza, all’audio binaurale e alla cancellazione del rumore attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale. È un’offerta a tempo di Amazon, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 67% sul listino ufficiale.

OPPO Enco Buds2 a prezzo stracciato su Amazon

Ognuna delle due cuffiette integra un driver titanizzato da 10 mm per assicurare una qualità audio sempre all’altezza delle aspettative, con bassi potenti. L’autonomia arriva fino a 28 ore sfruttando la custodia di ricarica che funziona da powerbank. Sul lato ci sono i controlli touch per interagire in modo semplice e veloce con i contenuti riprodotti e con le telefonate. Tra i punti di forza c’è anche la certificazione IPX4 che li protegge dall’acqua (schizzi e sudore). Dai uno sguardo alla scheda completa per tutte le altre informazioni.

Gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2 sono venduti e spediti direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio assicurata già entro domani se li ordini adesso. Hanno ottenuto un voto medio pari a 4,4/5 in quasi 10.000 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce.

Non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: mettili nel carrello e non pensare ad altro, lo sconto del 67% sul listino è applicato in automatico e ti permette di acquistarli al prezzo finale di soli 16 euro (invece di 49 euro). Avrai in omaggio anche 60 giorni di audiolibri in streaming sulla piattaforma Audible e un coupon -50% per un prodotto della linea Internet Security.