SCONTO BOMBA DEL 40% sull'Aspirapolvere smart senza fili: solo per OGGI

Pulire casa sarà più semplice e veloce che mai con questo gioiellino che non potete assolutamente farvi scappare! Parliamo dell’Aspirapolvere smart senza fili marcata Tineco, ad oggi in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%.

L’elettrodomestico multifunzionale è disponibile a soli 179 euro, quindi con un risparmio assurdo di 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Gli articoli stanno letteralmente andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere ed effettuate il vostro ordine il prima possibile!

Pulizie al top con l’Aspirapolvere smart senza fili Tineco

L’Aspirapolvere smart senza fili marcata Tineco è l’elettrodomestico che vi permetterà di avere casa sempre pulita con il minimo sforzo.

Le prestazioni avanzate della batteria riescono a raggiungere fino a 45 minuti di autonomia con una singola carica: questo vi permetterà pulire ogni angolo senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. Inoltre l’aspirazione straordinariamente potente con un funzionamento super silenzioso è particolarmente adatto in presenza di bambini e animali domestici.

Il dispositivo aspira in modo intelligente e potente i capelli, senza che gli stessi avvolgano la spazzola, lasciandola sempre libera. Le luci a led sulla spazzola, invece, illuminano la polvere e i detriti nascosti facilitandone la rimozione. In più il sensore smart di Tineco iLoop riconosce in automatico la tipologia di sporco, regolando automaticamente la potenza di aspirazione e migliorando le performance della batteria.

La modalità di utilizzo è semplicissima: l’elettrodomestico è facile da sollevare e manovrare e si converte in un versatile aspirapolvere per pulire gli angoli più difficili da raggiungere, come i mobili, le scale e i materassi.

Ad oggi l’Aspirapolvere smart senza fili marcata Tineco è in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%. Il dispositivo multifunzionale è disponibile a soli 179 euro, quindi con un risparmio assurdo di 120 euro sul prezzo di listino. La promozione è a tempo limitato quindi correte ad acquistarla!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.