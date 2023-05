SCONTO BOMBA DEL 65% sulla Scopa lavapavimenti a vapore ROWENTA

Basta perdere ore e fatica per pulire casa, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro! A venirci in soccorso è l’innovativa Scopa lavapavimenti a vapore marcata Rowenta, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 65%.

Potrete acquistare l’elettrodomestico super versatile a soli 68 euro, risparmiando più di 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e, per velocizzare i tempi di consegna, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Cosa aspettate? L’offerta è limitatissima!

Pulizie domestiche al top con la Scopa lavapavimenti a vapore Rowenta

La Scopa lavapavimenti a vapore marcata Rowenta è l’alleato speciale che vi supporterà in modo impeccabile nelle pulizie domestiche.

Il dispositivo permette di aspirare e lavare i pavimenti in una sola passata, risparmiando così tempo e fatica. Il risultato è una pulizia eccezionale, igienica e assolutamente adatta a tutti i tipi di pavimento.

La potenza da 1700 W con la tecnologia ciclonica garantisce un elevato livello di separazione di aria e polvere per risultati di pulizia duratura. In più l’elettrodomestico è in grado di eliminare fino al 99% di batteri e germi utilizzando soltanto l’acqua del rubinetto in quanto non è necessario l’uso di detergenti e, quindi, di qualsiasi sostanza chimica.

La scopa è dotata di una spazzola di aspirazione DUAL CLEAN & STEAM che rimuove la polvere prima di pulire a vapore. La modalità di utilizzo è semplicissima e veloce: il vapore è pronto in 30 secondi così da poter cominciare a pulire in qualsiasi momento della giornata.

Ad oggi la Scopa lavapavimenti a vapore marcata Rowenta è in mega offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 65%. Potrete acquistare l’elettrodomestico super versatile a soli 68 euro, compresa spedizione gratuita. Non fatevi sfuggire l’occasione di pulire casa in un attimo e senza sforzi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.