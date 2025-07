Sconto bomba su Galaxy Watch7: smartwatch AI a prezzo CROLLATO

Amazon lancia uno sconto assolutamente da non perdere sul Samsung Galaxy Watch7: questo smartwatch intelligente con Galaxy AI, ideale per monitoraggio avanzato della salute e funzioni smart evolute, può essere tuo al prezzo eccezionale di 216,99 euro invece di 349. Un risparmio importante su uno degli indossabili più completi sul mercato.

Il dispositivo è dotato, appunto, della nuova funzione Galaxy AI che ti aiuterà a conoscere meglio il tuo corpo e gestire al meglio le energie durante la giornata grazie alla valutazione Energy Score che verifica sonno, battito cardiaco, attività fisica e tutto il resto in tempo reale.

Il monitoraggio del sonno, a proposito, è uno dei più avanzati di sempre dato che potrai ottenere report giornalieri, consigli personalizzati e un’analisi dettagliata della tua notte, inclusi i battiti e la qualità del riposo. Il Galaxy Watch7 ti dirà anche se non hai dormito bene e magari rimandare la palestra o altra attività fisica ad una giornata migliore.

In tal proposito, potrai creare la tua routine di allenamento su misura, con warm-up, pause e monitoraggio anche in piscina grazie alla modalità Water Lock. Per il resto, è dotato di GPS, bluetooth, ghiera touch in alluminio ed è perfettamente compatibile con gli smartphone più recenti. Ideale per migliorare davvero la tua forma fisica e vivere in modo consapevole, acquistalo adesso a soli 216,99 euro invece di 349.