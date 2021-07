Sconto CLAMOROSO: Acer ConceptD 7 Pro, solo 2 disponibili

Ne avevamo parlato giorni fa, quando il prezzo crollò improvvisamente, ora è successo di nuovo: Acer ConceptD 7 PRO CN715-72P-76LL un laptop di fascia altissima il cui prezzo è tradizionalmente superiore ai 3300 euro, è oggi disponibile al suo miglior prezzo di sempre: SOLO 2751,51 euro. Attenzione, però: l'offerta non solo è limitata nel tempo, ma sono soltanto 2 le unità disponibili. Entro pochi minuti, quindi, il laptop potrebbe non essere più a disposizione a questo prezzo: la rapidità è tutto.

Acer ConceptD 7 PRO, prezzo clamoroso

Prezzo oltre i 3300 euro per mesi, una fiammata a 2800 euro nei giorni scorsi, ora l'ennesimo incredibile ribasso destinato a durare pochissimo.

15,6 pollici di diagonale, CPU Intel Core i7-10750H, 32GB di RAM, sistema operativo Windows 10 Pro. La memoria interna arriva a 1TB ed il comparto grafico è affidato alla scheda Nvidia Quadro RTX 3000 con 6GB di memoria dedicata. Specifiche incredibili e profilo altissimo in termini di grafica, per elaborazioni 2D e 3D senza problemi. Un laptop non certo comune, in preda a bizzarri sconti improvvisi che hanno reso felici alcuni (pochissimi) utenti fortunati che sono arrivati nel momento giusto.

Oggi è una nuova occasione, ma potranno godersela soltanto in due. Pronti, VIA!