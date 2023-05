La SSD da 500 GB di Crucial (P3 Plus) in sconto del 42%

Grazie allo sconto del 42% su Amazon, in questo momento l’unità SSD da 500 GB della gamma Crucial P3 Plus può essere acquistata a prezzo stracciato. Un’offerta che vale la pena segnalare a tutti coloro interessati a questa tipologia di prodotto. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche più importanti, così da capire perché si tratta di un vero affare da cogliere al volo.

Crucial P3 Plus: SSD da 500 GB a prezzo stracciato

Zero compromessi in termini di performance, grazie all’impiego dello standard NVMe (PCIe Gen4 x4) e della tecnologia Advanced 3D NAND di Micron, per arrivare a una velocità di 5.000 MB/s in fase di lettura (e a 4.200 MB/s in scrittura). Si tratta dunque di un’unità adatta per assemblare un nuovo PC o per eseguire l’upgrade di quello in uso: i tempi di avvio risulteranno sensibilmente ridotti, così come quelli di attesa per il caricamento e l’elaborazione dei contenuti. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Chi lo desidera, oggi può acquistare la SSD da 500 GB della linea Crucial P3 Plus al prezzo finale di soli 42,63 euro invece di 72,99 euro, grazie allo sconto del 42% sul listino applicato in automatico dall’e-commerce. Un vero affare, considerando le prestazioni garantite e lo spazio a disposizione per archiviare file di ogni tipo.

Amazon assicura inoltre la spedizione gratuita e la consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se si effettua subito l’ordine, entro domani il prodotto arriverà direttamente a casa, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.