SCONTO da 50€ su Xiaomi Vacuum G11, modello SMART che sa come pulire

Perché limitarti ad acquistare un aspirapolvere senza fili qualunque quando puoi avere un modello leggero, funzionale, potente ma soprattutto smart? È il caso di Xiaomi Vacuum Cleaner G11 che con le sue potenzialità riesce a pulire i pavimenti come un professionista.

Visto che è andato in sconto su Amazon, ti faccio sapere che hai a disposizione uno sconto del 13%. Il prezzo scende di una cinquantina di euro per farti completare il tuo acquisto a soli 349€. Collegati al volo.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11, l’aspirapolvere Smart in tutto e per tutto

Un modello verticale non solo privo di fili ma semplice da usare: non hai bisogno di un corso accelerato per usarlo tutti i giorni. Facile da mettere a posto e soprattutto leggero per poterlo sia usare senza difficoltà che trasportarlo eventualmente su diversi piani, Xiaomi Vacuum G11 è un elettrodomestico di cui rimarrai soddisfatto.

Pensa che al suo interno, rispetto ai modelli che lo precedono, ha un chip tutto intelligente che lo rende smart, Grazie a questo, infatti, viene rilevata automaticamente la potenza da utilizzare così tu lo passi e lui fai il resto, annientando qualunque genere di sporcizia. Hai anche altre due modalità tra cui scegliere attraverso il display LCD touch.

Autonomia complessiva di 60 minuti, possibilità di passare su diverse tipologie di superficie tra cui i tappeti e sistema antigroviglio.

Quando hai finito svuoti il contenitore con un click e lo metti a posto dove si ricarica allo stesso tempo. La batteria, giusto per segnalartelo, è sia rimovibile che cambiabile.

Che altro dire, questo Xiaomi Vacuum Cleaner G11 è uno spettacolo. Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistarlo con lo sconto a soli 349€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.