SCONTO del 21% sulla stampante HP con il servizio di consegna delle cartucce

Per i professionisti e coloro che hanno necessità di stampare grandi quantità di documenti, a colori o in bianco e nero, la stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9125e 403X5B è sicuramente una delle soluzioni più interessanti. Non solo per le prestazioni, ma anche perché include 3 mesi dell’innovativo servizio Instant Ink di HP e perché è in promozione su Amazon con il 21% di sconto.

3 ragioni per scegliere stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9125e 403X5B

Multifunzione completa

Alta velocità e qualità

Connettività smart

Stampa da PC, smartphone e tablet con HP OfficeJet Pro 9125e 403X5B

La stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9125e 403X5B è un prodotto completo, che ti permette di stampare comodamente grandi quantità di documenti, progetti, tesine, relazioni e tutto quello che hai bisogno di archiviare o spedire. L’alimentatore automatico ti permette di caricare fino a 35 fogli per le stampe fronte/retro e di gestire ogni operazione dal display touch o dall’app HP Smart.

L’aspetto forse più innovativo e utile sono i 3 mesi di abbonamento a HP Instant Ink inclusi nel costo della stampante. Questo servizio prevede che HP ti spedisce a casa le cartucce nuove di cui hai bisogno prima che quelle che hai montate si esauriscano. Come? Tramite la connessione Wi-Fi della stampante così da evitare sprechi e non lasciarti mai senza inchiostro.

Ideale per chi…

Lavora da casa o in ufficio e ha bisogno di una stampante affidabile e veloce

Vuole ridurre i costi di stampa grazie al servizio di rifornimento automatico dell’inchiostro

Cerca una stampante versatile con funzioni intelligenti per semplificare ogni attività

Stampa, copia e scansione tutti i tuoi documenti con un unico dispositivo compatto, smart e in grado di stampare fino a 22 pagine al minuto a colori, con stampa fronte-retro automatica. Semplicemente indispensabile e ora in offerta con il 21% di sconto.