Sconto del 66% su Norton 360 Deluxe: l’offerta secca di Norton

Con l’avanzamento della tecnologia, aumentano anche le minacce informatiche, che diventano ogni giorno che passa sempre più numerose e pericolose. Questo trend porta a una sola conclusione: dobbiamo tutti munirci di sistemi di protezione efficaci e sicuri. Lo sconto del 66% su Norton 360 Deluxe fa parte di una serie di offerte secche che Norton vuole fare agli utenti poco attenti alla sicurezza di dati e dispositivi. Entriamo nei dettagli.

Sconto del 66% su Norton 360 Deluxe: più di un semplice antivirus

Norton 360 Deluxe va ben oltre la semplice protezione antivirus. Offre un pacchetto completo di soluzioni di sicurezza all’avanguardia, che comprende:

Protezione antivirus in tempo reale: blocca in tempo reale virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, garantendo protezione costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

blocca in tempo reale virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, garantendo protezione costante 24 ore su 24, 7 giorni su 7. VPN premium per la massima privacy: anonimato e accesso a contenuti geo-bloccati con la VPN Secure inclusa nel piano Deluxe. La crittografia avanzata protegge i tuoi dati personali, password e informazioni bancarie.

anonimato e accesso a contenuti geo-bloccati con la inclusa nel piano Deluxe. La crittografia avanzata protegge i tuoi dati personali, password e informazioni bancarie. Password manager sicuro: per gestire le tue password in sicurezza. Niente più stress per ricordare password complesse.

per gestire le tue password in sicurezza. Niente più stress per ricordare password complesse. Monitoraggio del Dark Web: niente fughe di dati. Norton 360 Deluxe ti avvisa tempestivamente in caso di furto delle tue informazioni personali, permettendoti di agire tempestivamente per scongiurare eventuali danni.

Vogliamo nuovamente ribadire che bisogna smettere di affidarsi ad antivirus, VPN e password manager gratuite, perché non fanno mai quello che promettono. Meglio pagare piuttosto che mettere a repentaglio dispositivi e dati personali.

Lo sconto del 66% proposto da Norton sul pacchetto Deluxe ha proprio questo scopo. L’unico inconveniente è che a tempo limitato, quindi devi abbonarti oggi stesso per non perderti l’occasione di pagare soltanto 34,99 euro per il primo anno di abbonamento.