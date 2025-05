Sconto 200€ e detrazione 50% sul climatizzatore con Eni Plenitude

Entro un mese o poco più ci troveremo tutti a dover fare i conti con il caldo torrido dell’estate: non aspettare l’ultimo momento, scegli ora il tuo nuovo climatizzatore, per rendere l’ambiente domestico piacevole e ospitale. Grazie all’offerta di Eni Plenitude hai la possibilità di ottenere uno sconto fino a 200 euro e i vantaggi non finiscono qui, ci sono anche la detrazione fiscale fino al 50% e una soluzione di pagamento con rate a tasso zero.

Climatizzatore nuovo? Pensa a tutto Eni Plenitude

Sono tre i modelli proposti, realizzati da Haier, marchio leader del settore con alle spalle oltre 30 anni di esperienza: si chiamano Facile, Confortevole e Perfetto, pensati per adattarsi a ogni casa. Sono in classe A+++ per il raffrescamento, integrano tecnologie avanzate come la purificazione dell’aria e la pompa di calore. Inoltre, si tratta di impianti smart, connessi alla rete Wi-Fi e controllabili da remoto tramite smartphone, così da poter trovare la temperatura perfetta al rientro. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. Ti ricordiamo che per approfittare dell’occasione bisogna chiedere il voucher entro il 25 maggio 2025 e poi utilizzarlo entro il 31 maggio 2025.

L’offerta include il sopralluogo gratuito a domicilio da parte di un tecnico specializzato, il supporto allo svolgimento delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali, l’installazione e la prima accensione. Ci sono anche due anni di garanzia convenzionale e il ritiro con smaltimento dell’usato, così non dovrai pensare a nulla.

I climatizzatori di Eni Plenitude sono progettati per assicurare un notevole risparmio energetico. Hai comunque la possibilità di ridurre ulteriormente le spese scegliendo la tariffa Fixa Summer per l’utenza luce, che taglia del 30% il costo della bolletta per i primi tre mesi.