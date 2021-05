Sconto di oltre 200 euro sul monitor Odissey G73

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming senza compromessi, oggi Amazon ha un’offerta a dir poco sensazionale per voi. Stiamo parlando del monitor Samsung Odissey G73 con uno sconto letteralmente pazzesco.

Monitor gaming Samsung Odissey G73: caratteristiche tecniche

Il pannello in questo caso è un 27 pollici con una risoluzione di 2560x1440p (2K) e tecnologia VA QLED, che garantisce una fedele riproduzione cromatica, e neri estremamente profondi. Il tempo di risposta è di solo 1 millisecondo accompagnato da un refresh rate di ben 240Hz. Uno strumento perfetto per i giocatori professionisti o competitivi che desiderano la massima fluidità e reattività. A supportare il refresh rate ci pensano entrambe le tecnologie di sincronizzazione G-Sync e FreeSync2. Che abbiate una VGA Nvidia o AMD potrete dire addio a problemi quali tearing e stuttering. Pur trattandosi di una periferica indirizzata ai videogiocatori, comunque, ben si adatta tanto al lavoro quanto all’intrattenimento.

Non mancano infatti alcune funzionalità dedicata all’utilizzo prolungato come il Flicker Free, e la riduzione della luce blu, causa dell’affaticamento della vista. Queste sono naturalmente accompagnate da funzionalità specifiche per i videogiochi come il Black Equalizer. Questo calibra automaticamente il colore per avere un’immagine chiara anche nelle zone più buie. Così come è presente la modalità Low Input Lag per ridurre al minimo la latenza tra comando e riproduzione a schermo, in modo da ottimizzare la reattività durante il gioco competitivo. Chiude una connettività a dir poco completa. Due gli ingressi DisplayPort 1.4, uno HDMI 2.0 e due porte USB 3.0 per periferiche o trasferimento dati. Non manca ovviamente un jack da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti.

Grazie alle offerte del giorno, il monitor è acquistabile su Amazon per soli 569 euro con uno sconto di ben 230 euro sul prezzo di listino.