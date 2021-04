Sconto doppio sul mini PC con Core i3 8/256GB

Come di consueto non manca il nostro consiglio su un buon mini PC ideale sia a casa che in ufficio, in questo caso dal prezzo davvero interessante. Si tratta del Beelink U55 equipaggiato con processore Intel Core, e che oggi Amazon propone con un doppio sconto.

Mini PC Beelink U55: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, il computer di Beelink ospita un Intel Core i3-5005U da 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 2GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Molto interessante l’espandibilità che permette di aumentare la memoria per l’archiviazione, sia sostituendo l’SSD preinstallato, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Non da meno la possibilità di espandere la RAM fino a 16GB grazie allo slot facilmente accessibile rimuovendo il pannello inferiore. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma ideale per le piccole attività quotidiane. Che si tratti di gestire i documenti in ufficio con il pacchetto Office, piuttosto che elaborare una presentazione con Power Point o seguire le lezioni in DAD, il computer di Beelink è un alleato più che affidabile.

Dal punto di vista della connettività c’è tutto ciò di cui si può avere bisogno. Le porte USB sono quattro, di cui due USB 3.0 per il trasferimento di file da periferiche esterne ad alta velocità. A queste si aggiunge una quinta porta USB Type-C. Due invece le uscite HDMI le quali permettono di connettere due monitor contemporaneamente, con una risoluzione massima di 4K. Non manca naturalmente una porta RJ45 Gigabit LAN per usufruire delle migliori prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità. Chiudono le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.0.

Grazie alle offerte del giorno a cui si somma un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare il PC a soli 244 euro su Amazon con uno sconto complessivo di 75 euro sul prezzo di listino.