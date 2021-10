Sconto e cashback: SUPER offerta VIVO V21 5G

Amazon ci mette lo sconto, Vivo ci mette il cashback, tu non devi metterci altro che un click per buttarlo rapidamente nel carrello prima che le poche unità disponibili vadano esaurite. Solo per i più rapidi, insomma, lo sconto è super e l'occasione immediata. Ecco tutti i dettagli.

Vivo V21 5G, doppio sconto

La doppia occasione è oggi, perché vanno a coesistere due circostanze fortunate: uno sconto del 21% su Amazon che porta il prezzo di questo Vivo V21 5G da 399 a 315,16 euro ed inoltre un cashback di 50 euro appena annunciato dall'azienda. Si scende così a 265 euro per uno smartphone che fino a ieri era disponibile per 399 euro e dominava la fascia media con le sue specifiche davvero niente male.

Tripla fotocamera posteriore fino a 64MP, fotocamera anteriore che arriva addirittura a 44MP, 128GB di memoria, 8GB di RAM. Inoltre uno schermo AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione 2404×1080 in un corpo di appena 7,39mm di spessore e 176 grammi di peso.

Per cogliere appieno l'opportunità bisogna acquistare subito il prodotto su Amazon, dopodiché è sufficiente seguire le istruzioni sul sito Vivo e ricevere così i 50 euro dell'offerta aggiuntiva. Se su Amazon non fosse più disponibile (le unità acquistabili in queste ore sono veramente poche e l'offerta durerà in ogni caso soltanto poche ore) si perde metà dello sconto – ma il cashback resta comunque disponibile operando l'acquisto ad esempio su Mediaworld.