JBL GO 3: senti come suona lo sconto (-38%)

Bello da vedere, ancor di più da sentire: JBL GO 3, nella sua colorazione Rosso visibile in queste immagini, è protagonista oggi di un’offerta su Amazon da non lasciarsi sfuggire. Progettato da uno dei brand leader nel mercato dei dispositivi audio, noto per la sua qualità e affidabilità, oggi lo speaker Bluetooth portatile è in sconto del 38% sul prezzo di listino grazie a una promozione in corso.

Crolla il prezzo dello speaker Bluetooth portatile JBL GO 3

Forte della certificazione IP67 che lo rende resistente ad acqua e polvere, può riprodurre musica e altri contenuti a lungo, con un’autonomia di cinque ore (la ricarica avviene attraverso un semplice cavo USB-C). Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, come testimoniano le sue dimensioni compatte (8,64×6,9×4 centimetri, il peso si attesta a 209 grammi) e il rivestimento in tessuto e il cordino che permette di agganciarlo, ad esempio, allo zaino. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione di oggi permette di acquistare JBL GO 3 al prezzo finale di soli 27,89 euro, con uno sconto del 38% sul listino. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è tutto pronto per l’affare. È l’ideale per le feste estive, anche in piscina, al mare e in qualsiasi location all’aperto, considerando la potenza dell’altoparlante e la dotazione della tecnologia Signature Sound che ha reso noto il marchio in tutto il mondo. Lo standard impiegato per la connettività wireless è BT 5.1.

Concludiamo segnalando che effettuando subito l’ordine, gli abbonati Prime (chi non lo è può iniziare il mese di prova a costo zero) riceveranno lo speaker Bluetooth direttamente a casa già domani, grazie alla spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon.

