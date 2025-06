5% di sconto extra per NordVPN con il nostro coupon esclusivo

Oggi ti offriamo la possibilità di ottenere un risparmio extra sull’abbonamento a NordVPN, grazie al nostro coupon esclusivo BLAZE5 : inseriscilo nell’apposito campo prima di effettuare l’ordine per attivare la promozione. Tutto ciò che devi fare è scegliere la formula più adatta a te tra Base, Plus e Ultimate, considerando le tue specifiche esigenze. Potrai così contare sulla soluzione definitiva per essere online ovunque, protetto e nascondendo il tuo indirizzo IP reale.

NordVPN: risparmio extra con il nostro coupon

Per scoprire l’elenco completo delle funzionalità comprese nei tre piani visita il sito ufficiale. Includono tutte l’accesso a più di 7.000 server distribuiti in 118 paesi del mondo, ai quali connettersi per navigare in modo anonimo e senza limiti di velocità o di traffico, aggirando censure e barriere territoriali. Ci sono poi Threat Protection per bloccare le pubblicità e i siti dannosi e la possibilità di utilizzare il servizio su 10 dispositivi contemporaneamente. Le altre caratteristiche avanzate sono l’anti-malware, il password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner per ricevere avvisi immediati in caso di violazione, 1 TB di spazio per l’archiviazione crittografata sul cloud e l’assicurazione Cyber per recuperare le perdite causate da truffe informatiche o furti di identità.

Ricapitolando, grazie al coupon esclusivo BLAZE5 di BlazeMedia che ti offriamo oggi qui su Punto Informatico, puoi ottenere uno sconto extra del 5% su tutti gli abbonamenti a NordVPN. La riduzione della spesa va ad aggiungersi al -72% applicato in automatico dalla promozione in corso, per una convenienza senza precedenti.

Non è tutto: è incluso anche 1 GB di traffico dati da sfruttare con la eSIM di Saily. È la soluzione perfetta per viaggiare in tutto il mondo senza la preoccupazione di dover cambiare scheda telefonica ed evitando i costi del roaming.