FireCuda 530: SSD 1 TB da 7300 MB/s a prezzo stracciato

Non tutte le unità SSD sono uguali: quella da 1 TB della gamma Seagate FireCuda 530, proposta oggi in forte sconto su Amazon, è destinata agli appassionati di gaming e a coloro che, ogni giorno, sono alle prese con l’elaborazione di dati e contenuti, nell’ambio professionale e non solo. Grazie alla riduzione del prezzo che tocca il 36% del listino è da considerare un vero affare, da cogliere al volo finché disponibile.

36% di sconto su FireCuda 530, SSD da 1 TB

Le prestazioni sono da top di gamma assoluto: si arriva a toccare una velocità fino a 7.300 MB/s, sfruttando la piena potenza della tecnologia PCIe Gen 4. Tra le altre specifiche tecniche vale la pena segnalare la presenza della scheda di controllo E18 convalidata da Seagate e la memoria 3D TLC NAND. Per ulteriori informazioni non bisogna far altro che consultare la scheda del prodotto. Dalle immagini qui allegate è possibile apprezzarne il design.

Si aggiungono poi la garanzia di cinque anni, con i primi tre anni coperti dal Rescue Data Recovery Service che consente di effettuare il recupero dei dati in caso di inconvenienti, senza alcuna spesa aggiuntiva. In questo momento c’è la possibilità di acquistare la SSD da 1 TB della gamma Seagate FireCuda 530 al prezzo finale di soli 88,89 euro invece di 139,90 euro come da listino, approfittando dello sconto del 36% applicato in automatico da Amazon.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, si è certi di ricevere l’unità direttamente a casa in 24 ore. Le oltre 8.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, con un voto medio altissimo (4,8/5 stelle) rappresentano la migliore testimonianza della sua qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.