SCONTO FOLLE del -42% per il Pieghevole Motorola RAZR 40 Ultra!

Motorola RAZR 40 Ultra non è il solito smartphone che si vede tutti i giorni. Dotato di un design pieghevole e un doppio display, non è solo meraviglioso ma anche utilissimo in una miriade di casi. Basti pensare che da chiuso può facilmente stare in un taschino. E grazie al folle sconto del -42%, lo potrai acquistare per soli 698,00€ anziché gli originari 1.199,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche di Motorola RAZR 40 Ultra

La rivoluzionaria tecnologia a conchiglia si reinventa con un display flessibile e resistente, garantendo una piegatura perfetta senza alcun segno visibile. Con la tecnologia brevettata Tear-Drop e il materiale UTG, l’esperienza visiva è senza pari, sia aperto che chiuso. Inoltre, l’innovativo display esterno full screen consente di gestire le attività quotidiane senza dover aprire il telefono, consentendo di rispondere a chiamate, messaggi e molto altro con facilità, il tutto con un tocco.

Dotato di una Dual Camera da 12+13 MP e una Selfie Cam da 32 MP, questo smartphone offre una versatilità senza pari per gli amanti della fotografia. La Dual Camera è dotata di un ampio angolo di visione e di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), grazie al quale è possibile scattare foto e registrare video stabili e privi di sfocature anche in condizioni di scarsa illuminazione o durante movimenti rapidi. La tecnologia FlexView permette poi di sfruttare appieno le potenzialità delle fotocamere esterne e interne, garantendo un controllo totale sulla composizione e la qualità delle immagini.

Con il potentissimo processore Snapdragon e la connessione 5G ultraveloce, potrai avere tutta la potenza della quale necessiti e, grazie alla tecnologia TurboPower 33W, il tuo telefono sarà pronto in pochi minuti anche da scarico, garantendo una continua produttività.

Non perdere l’occasione di far tuo il fantastico Motorola RAZR 40 Ultra a soli 698,00€.