SCONTO FOLLE per questa Stampante Lase HP (-51%!)

Una stampante è davvero essenziale in qualsiasi contesto, sia che la utilizzi poco o tanto. In questo momento potrai far tuo un ottimo dello di HP a un prezzo davvero conveniente. Lo sconto del 51% fa crollare la HP LaserJet M234sdwe a soli 127,00€ invece dei classici 259,90€ di listino. Stiamo parlando di un ribasso di 132,90€.

Tutte le caratteristiche della stampante HP

La stampante HP LaserJet M234sdwe offre una velocità di stampa fino a 29 ppm in bianco e nero e una risoluzione massima di 600 x 600 dpi. Questa stampante consente di stampare su vari tipi di supporto, tra cui carta comune, buste, cartoline ed etichette. La funzione di stampa fronte/retro automatica non solo ottimizza il consumo di carta ma risparmia anche tempo.

Per quanto riguarda la scansione, la stampante garantisce una risoluzione massima di 600 x 600 dpi. La scansione può essere effettuata direttamente sul computer, su un’unità USB o tramite e-mail, offrendo flessibilità nell’archiviazione e nella condivisione dei documenti e delle immagini.

Per le funzioni di copia, mantiene la stessa velocità di stampa, raggiungendo 29 ppm in bianco e nero. Le copie possono essere effettuate direttamente sul computer, su un’unità USB o tramite e-mail, offrendo una versatilità completa per gestire documenti e immagini.

La connettività wireless è una caratteristica chiave della stampante, consentendo la stampa da qualsiasi dispositivo compatibile con Wi-Fi. L’integrazione con l’app HP Smart facilita la stampa da dispositivi mobili, aggiungendo un livello di comodità alla tua esperienza di stampa.

Inizia a stampare comodamente da casa tua con la HP LaserJet M234sdwe. Comprala subito al prezzo scontato del 51% di soli 127,00€.

