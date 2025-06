Sconto FURBO per le JBL Tune 670NC che suonano per 70 ore con audio bomba

JBL Tune 670NC le cuffie on ear perfette da acquistare se vuoi un modello senza fili e dalle prestazioni più che eccellenti. Con una batteria che non termina mia e un design iper leggero, averle sempre con te è l’ABC. Sono pratiche e di qualità oltre che dotate di cancellazione del rumore. Non perderle con lo sconto del 35% su Amazon e acquistale subito a 64,99 euro invece di 99,99 euro, aggiungile ora al carrello.

Cuffie on ear? JBL Tune 670NC a tua disposizione

Con le JBL Tune 670NC in testa non hai modo di rimanere scontento. Queste cuffie Bluetooth on ear sono di ottima qualità e anche tra le più acquistate di sempre. Con un design curato nei particolari e realizzato in plastica, sono sia leggere che comode. Non ti preoccupare perché il materiale non è scadente ma anzi, tutt’altro e grazie alle imbottiture dei padiglioni, puoi indossarle a lungo senza mai provare fastidio. Usale per tutto il tempo che vuoi, in fin dei conti c’è una batteria integrata che dura 70 ore con una sola ricarica così da non farne mai a meno.

Si connettono a qualsiasi dispositivo senza compromessi e poi sono dotate di tecolnologia multipoint per passare, in automatico, da un prodotto all’altro a seconda delle esigenze. Ad esempio, le stai usando sul computer ma qualcuno telefona? Le cuffie si connetto al tuo smartphone in automatico e ti permettono di rispondere senza problemi. Quando hai terminato premi play sul computer e tornano a riprodurre musica o i contenuti che stavi visualizzando senza dover smanettare con le impostazioni. Audio più che ottimo con bassi profondi grazie alla tecnologia JBL Pure Bass e cancellazione attiva del rumore così da ottenere una purezza aggiuntiva. Ci sono sia i microfoni che i comandi rapidi sui padiglioni.

A soli 64,99 euro su Amazon, le JBL Tune 670NC sono da acquistare subito. Collegati al volo e falle tue con lo sconto del 35%.