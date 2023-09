200€ di sconto rendono ASUS Vivobook 15 imperdibile

Estetica e prestazioni si fondono in ASUS Vivobook 15, un notebook progettato per andare incontro anche ai più esigenti, potendo contare su uno schermo di grandi dimensioni (ma con bordi ultrasottili) e su una potenza di calcolo elevata. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare l’offerta di Amazon che permette di metterlo sulla propria scrivania approfittando di uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo di listino. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

Il notebook ASUS Vivobook 15 è in forte sconto

Ecco quali sono le principali specifiche tecniche, come riportato nella scheda del prodotto: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie anti-riflesso, processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera ErgoSense, porte USB 3.2 Gen 1 e 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, jack audio combo, uscita video HDMI 1.4 e autonomia elevata. Il design è sottile ed elegante, caratterizzato tra le altre cose dal trattamento Antimicrobial Guard Plus che inibisce il proliferare di virus e batteri.

ASUS Vivobook 15 nella configurazione appena descritta e nella colorazione Argento al prezzo finale di soli 549 euro è un affare da cogliere al volo. Perfetto per lo studio, proprio nei giorni del Back to School, così come per il lavoro in ufficio, a casa o in mobilità, può contare su un comparto hardware evoluto per prestazioni sempre all’altezza delle aspettative. Lo sconto di 200 euro è applicato in automatico, non è necessario abilitare coupon né inserire codici.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Inoltre, l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che effettuando subito l’ordine lo si riceverà a casa già entro domani. Consigliamo agli interessati di non perdere tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.