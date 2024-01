SCONTO IMPERDIBILE per il Compressore Portatile di Xiaomi!

Il prodotto di quest’offerta ti aiuterà a non trovarti più in spiacevoli situazioni. Parliamo di Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S: un compressore portatile piccolo ma potentissimo. E grazie allo sconto eBay, potrai averlo ora a soli 42,99€. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo compressore.

Tutte le caratteristiche del compressore Xiaomi

Grazie al blocco cilindrico ad alta precisione, sarai capace di gonfiare pneumatici da 0 a 150 psi in soli 20 secondi. Questa caratteristica rende il compressore 1S perfetto per un gonfiaggio rapido e senza sforzo di pneumatici auto, biciclette e altri oggetti.

La funzione di pressione dei pneumatici preimpostata he consente di configurare la pressione desiderata. Il compressore si spegne automaticamente una volta raggiunta la pressione preimpostata, evitando così il rischio di gonfiare eccessivamente i pneumatici.

La portabilità è un tratto distintivo, con un peso di soli 480 g e una forma compatta che facilita il trasporto. Potrai comodamente riporlo in una borsa, un cassetto o lasciarlo in macchina, sempre pronto per essere utilizzato in qualsiasi momento. Il compressore Xiaomi si adatta a una varietà di valvole grazie ai numerosi adattatori inclusi. Ciò amplia ulteriormente il suo utilizzo, permettendoti di gonfiare non solo pneumatici, ma anche palloni e altri oggetti gonfiabili.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il compressore si presenta con dimensioni compatte di 124 x 71 x 45,3 mm, una batteria dalla capacità di 14,8 Wh, e un livello di rumore inferiore a 80 dB a 1 m di distanza. La porta di ricarica Type-C assicura tempi di ricarica rapidi, inferiori a 3 ore, mentre la pressione di gonfiaggio varia da 0,2 a 10,3 bar o 3 a 150 psi.

Non rischiare di rimanere con l’auto a terra grazie al compressore Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S. Fallo tuo subito con soli 42,99€!

