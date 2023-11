SCONTO INCREDIBILE per la macchina da caffè Lavazza + 64 Capsule!

Se sei un amante del caffè espresso e desideri una macchina compatta, sostenibile e conveniente, allora la Lavazza A Modo Mio Tiny Eco è ciò che fa per te. In questo momento, su Amazon, puoi ottenere questa eccezionale macchina per caffè espresso con uno sconto del 13%. Il prezzo di listino è di 89,90€, ma ora puoi portarla a casa per soli 77,90€.

Ecco perché dovresti considerare la Lavazza A Modo Mio Tiny Eco

Design Compatto: La Tiny Eco è bellissima, compatta e pratica. Non occupa molto spazio sulla tua cucina ed è facile da riporre. Un singolo pulsante controlla l’accensione e lo spegnimento, rendendo l’uso semplice e veloce.

Capsule di Qualità Rossa Incluse: La confezione include 64 capsule di caffè Qualità Rossa. Queste capsule sono realizzate con una selezione di caffè Arabica e Robusta proveniente dal Sud America e dall’Africa, con una tostatura media. Il risultato è un caffè con note aromatiche di cioccolato e frutta secca, e un’intensità 10/13.

Alta Qualità: La Tiny Eco ti offre un autentico espresso italiano direttamente a casa tua. Puoi gustare il caffè come lo preferisci, ogni volta che desideri, senza dover lasciare la comodità della tua cucina.

Il Mondo di Lavazza: Lavazza è un nome rinomato nel mondo del caffè. Con una tradizione basata sull’innovazione, la passione e la competenza, il Gruppo Lavazza offre prodotti di alta qualità in linea con un modello sostenibile.

Sostenibilità: Questa è la prima macchina Lavazza A Modo Mio realizzata con plastica riciclata. Scegliendo la Tiny Eco, fai una scelta responsabile per l’ambiente, contribuendo alla riduzione dei rifiuti plastici. È un piccolo gesto che fa una grande differenza.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di goderti il tuo caffè preferito con la Lavazza A Modo Mio Tiny Eco, risparmiando allo stesso tempo e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Rendi le tue mattine più speciali con un espresso di qualità superiore direttamente a casa tua con solo 77,90€ a posto di 89,90€!