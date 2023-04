Mac mini con Apple M2 è in sconto di 130 euro

L’ultima generazione di Mac mini, la più potente ed evoluta, è protagonista in queste ore di un’ottima offerta Amazon che vale la pena segnalare su queste pagine: permette di acquistarla a prezzo fortemente ridotto. Si tratta del Mini PC della mela morsicata, progettato dagli ingegneri di Cupertino per andare incontro ai più esigenti, nell’ambito della produttività e non solo. Comprandolo ora hai la possibilità di approfittare dello sconto di 130 euro sul prezzo di listino. Ecco tutti i dettagli della promozione in corso.

L’affare su Amazon: Mac Mini (M2) in offerta

Ogni componente è racchiusa all’interno di un case compatto ed elegante, ottimizzato per favorire la dissipazione del calore in modo silenzioso. Queste le sue specifiche tecniche più importanti: processore Apple M2 con CPU 8-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core, 8 GB di memoria unificata, SSD ultraveloce da 256 GB per l’archiviazione dei dati, slot Ethernet, due porte USB-A, due Thunderbolt 4, uscita video HDMI e jack audio. Il sistema operativo è ovviamente macOS, con supporto garantito alla ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati in futuro. Ulteriori dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

L’occasione di oggi permette di acquistare il Mac mini di ultima generazione, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di 599 euro invece di 729 euro, approfittando dunque di uno sconto pari a 130 euro rispetto al listino. Un vero affare, considerando le potenzialità del computer che il gruppo di Cupertino ha confezionato con l’obiettivo di soddisfare anche i più esigenti.

A occuparsi della spedizione è Amazon, attraverso la sua rete logistica, garantendo così disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno: se effettui subito l’ordine entro domani il Mini PC della mela morsicata sarà sulla tua scrivania.

