Approfitta del coupon sconto sul Mini PC touchscreen

Unico nel suo genere, HEIGAOLAPC M1 non è il solito Mini PC: ha un display touchscreen che lo rende utilizzabile anche senza connetterlo a un monitor esterno o a un televisore, nonostante sia comunque possibile farlo in qualsiasi momento. Lo si può dunque usare sia alla scrivania che in mobilità, come fosse un tablet. Un concept ibrido, protagonista in queste ore di un’offerta su Amazon di cui approfittare attivando il coupon proposto dall’e-commerce.

Amazon sconta il Mini PC touch: HEIGAOLAPC M1

A livello di specifiche tecniche, integra uno schermo Full HD da 5,5 pollici, un processore quad core Intel Celeron J4125 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, una memoria interna eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati, un lettore di schede microSD, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, quattro porte USB 3.0 e una Type-C, due uscite video HDMI 2.0 con supporto alla risoluzione 4K, uno slot LAN Gigabit per il collegamento cablato e un jack audio da 3,5 millimetri per auricolari o casse esterne (in alternativa allo speaker incluso). Per ulteriori informazioni consultare la descrizione completa.

Il sistema operativo installato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Qui sotto il design, mostrato ancor più nel dettaglio in altre immagini nella scheda del prodotto. L’ingombro è pari a soli 14,2×9,1×1,9 centimetri, mentre il peso si attesta a circa 250 grammi.

È dunque dotato di caratteristiche che lo rendono adatto a gestire ogni operazione: da quelle legate alla produttività quotidiana allo studio, dalla navigazione all’intrattenimento multimediale. In questo momento, HEIGAOLAPC M1 è in offerta al prezzo finale di 299,99 euro, grazie allo sconto su Amazon con un coupon dedicato.

L’e-commerce garantisce la spedizione gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche della consegna nella pagina del prodotto, poiché potrebbero variare a seconda della disponibilità e delle unità a magazzino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.