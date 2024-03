SCONTO MONSTRE su Pixel 8 Pro: in offerta a -320€

Grande occasione su Amazon: Pixel 8 Pro, lo smartphone Google top di gamma, è in doppio sconto. Non devi far altro che attivare il coupon disponibile in questo momento per risparmiare 320 euro rispetto al listino ufficiale. Scegli al colorazione che preferisci tra Grigio creta, Azzurro cielo e Nero ossidiana. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Risparmia 320 euro su Google Pixel 8 Pro

Tra i punti di forza, segnaliamo subito quelli del comparto software: Android sempre aggiornato all’ultima versione (per almeno sette anni) con supporto alle funzionalità più avanzate, incluse quelle di intelligenza artificiale come Gemini. Dal punto di vista delle specifiche tecniche è possibile contare sul display Super Actua con pannello OLED LTPO da 6,7 pollici (risoluzione 2400×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2, 12 GB di RAM LPDDR5X, 128 GB di memoria interna UFS 3.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera anteriore da 10,5 megapixel, altoparlanti stereo, tre microfoni, supporto all’audio spaziale, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, sblocco con il volto, batteria da 5.050 mAh con supporto alla ricarica rapida. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla scheda completa del telefono.

Ricapitolando, in questo momento puoi acquistare lo smartphone Google Pixel 8 Pro al prezzo finale di 779 euro (invece di 1.099 euro come da listino), approfittando di un doppio sconto: -220 euro applicato in automatico e altri -100 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Hai anche la possibilità di scegliere la colorazione che preferisci tra Grigio creta, Azzurro cielo e Nero ossidiana, la spesa non cambia.

Per quanto riguarda vendita e spedizione, sono entrambe gestite direttamente da Amazon. Inoltre, l’e-commerce assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Cos’altro aggiungere? È il regalo di Pasqua perfetto.