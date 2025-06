-447€: lo SCONTO MONSTRE su Xiaomi 15

Xiaomi 15 è uno smartphone premium che unisce design raffinato, prestazioni elevate e tecnologie avanzate, per garantire un’esperienza sempre impeccabile. Oggi è protagonista su eBay con una promozione che ti permette di acquistarlo approfittando di un maxi sconto da 447 euro rispetto al listino ufficiale. Vanta un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 2670×1200 pixel e supporto HDR10+, HDR10+ e Dolby Vision, senza dimenticare il refresh rate da 120 Hz, racchiudo in un corpo dalla finitura bianca, compatto e certificato IP68 contro acqua e polvere.

Il codice sconto per lo smartphone Xiaomi 15

Sotto la scocca ospita il potente processore Snapdragon 8 Elite con 12 GB di RAM LPDDR5X, per prestazioni reattive anche con le app più esigenti. Ha inoltre 512 GB di memoria interna e sul versante fotografico vanta una tripla fotocamera posteriore progettata insieme a Leica e potenziata dall’intelligenza artificiale con ottiche versatili: grandangolare, ultra-grandangolare e teleobiettivo, per scatti dettagliati in ogni condizione. Quella frontale è da 32 megapixel. Completano il pacchetto una batteria da 5.240 mAh con ricarica rapida HyperCharge (e wireless a 50 W) e il sistema operativo Android con personalizzazione HyperOS, senza dimenticare la connettività Wi-Fi 7. Trovi altre informazioni nella scheda del telefono.

La prima significativa riduzione del prezzo è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda e arrivare così allo sconto di 447 euro sul listino ufficiale non devi far altro che inserire il codice PSPRGIU25 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento, anche a rate se lo preferisci. Fai come mostrato dall’immagine qui sotto.

La disponibilità è immediata con la consegna gratuita prevista entro pochi giorni direttamente a casa tua. Approfittane subito per acquistare lo smartphone Xiaomi 15 al prezzo finale di 652 euro (invece di 1.099 euro). A proporre l’affare è un venditore professionale italiano con all’attivo migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti.