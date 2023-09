Sconto NeN di 48 euro in bolletta: perché non approfittarne?

L’autunno incombe e con esso arriva la paura di un nuovo aumento dei costi di energia elettrica e gas.

Se avverrà o meno nessuno lo sa, ma intanto sarebbe opportuno trovare un fornitore che consenta di risparmiare in qualche modo.

Aggiungiamo a quanto detto anche l’opportunità di affidarsi a qualcuno che abbraccia un futuro più sostenibile. Ma chi contempla entrambe le cose? NeN.

Questo fornitore potrebbe fare al tuo caso non soltanto per i suoi valori nei confronti per l’ambiente, ma anche perché offre uno sconto di 48 euro su ogni nuova fornitura attivata, che equivale un risparmio mensile di 4 euro.

In questo modo, contribuirai alla transazione verde e pagherai anche di meno in bolletta: cosa pretendere di più?

Perché conviene passare a NeN?

L’energia elettrica fornita ai propri utenti da NeN proviene da fonti rinnovabili al 100%. Ciò vuol dire che, quando accendi una lampadina o metti in funzione un elettrodomestico, utilizzi energia pulita che non emette gas serra nell’atmosfera.

Oltre allo sconto di 48 euro in bolletta, NeN consente anche di bloccare il prezzo per 12-36 mesi, in base all’offerta da te scelta.

Agendo così, sarai al riparo da eventuali sbalzi improvvisi dei prezzi, e potrai pianificare il tuo bilancio accuratamente.

L’importo che uscirà fuori verrà suddiviso in 12 rate mensili, prive di spiacevoli sorprese. A fine anno, il conto subirà un aggiornamento sulla base di quanto hai consumato effettivamente e dei cambiamenti dei prezzi delle materie prime.

Come passare a NeN? Facilmente e senza pagare nulla. Devi soltanto entrare nel sito Web ufficiale cliccando sul link sottostante, selezionare la tipologia di fornitura che desideri e caricare la tua bolletta:

Il preventivo verrà elaborata soltanto in pochi minuti, e potrai visualizzare la rata che pagherai ogni mese. Ricordati di togliere i 4 euro di sconto mensile.

