Sconto fino al 72% per NordVPN: Base, Plus o Ultimate? Scegli tu

Navigare con la protezione di una VPN è sempre una buona pratica. Lo è ancor di più durante le vacanze, quando viaggiando accade di connettersi a una rete pubblica, ad esempio quella dell’albergo, dell’aeroporto o di un ristorante. Si tratta di punti d’accesso Wi-Fi per definizione vulnerabili e che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei dati. Una soluzione come quella fornita da NordVPN (in sconto fino al 72%) evita qualsiasi rischio e abilita funzionalità esclusive.

Sicurezza ovunque: ci pensa NordVPN

Se vai all’estero, ad esempio, potrai andare online con un indirizzo IP italiano per non perdere l’accesso alle risorse disponibili solo qui. Viceversa, se rimani, ti permetterà di evitare i blocchi territoriali che impediscono il collegamento alle piattaforme di altri paesi. La puoi configurare su tutti i device (Windows, macOS, Linux, Android, iOS e molti altri ancora), ha in dotazione l’anti-malware avanzato di Threat Protection Pro, il monitor per il Dark Web che ti avvisa tempestivamente in caso di violazioni e un gestore delle password. Non è tutto: trovi l’elenco completo delle caratteristiche sul sito ufficiale.

Scegli la formula di abbonamento più adatta alle tue esigenze: Base, Plus o Ultimate, ti aspetta uno sconto fino al 72% sui piani biennali. C’è anche la garanzia di rimborso fino a 30 giorni che ti permetterà di ottenere eventualmente il riaccredito della spesa se il servizio non soddisferà le tue aspettative.

NordVPN è stata lanciata nel 2012 ed è gestita da Nord Security. Oggi la Virtual Private Network ha una portata globale ed è composta da migliaia di server distribuiti in 164 paesi di tutto il mondo. Opera rispettando una rigorosa politica no-log, vale a dire che nessuna informazione relativa agli utenti sarà mai salvata e/o condivisa con terzi.