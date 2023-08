-100€ per il Chromebook Flip di ASUS: l'affare

La versatilità del suo design convertibile rende ASUS Chromebook Flip CX1 (modello CX1400) il notebook ideale in ogni ambito: dalla produttività allo studio (in vista del Back to School), fino all’intrattenimento multimediale. Lo segnaliamo oggi su queste pagine per rendere nota ai lettori la possibilità di approfittare di uno sconto di 100 euro rispetto al listino ufficiale grazie alla promozione in corso su Amazon.

Per lavoro e studio, c’è ASUS Chromebook Flip CX1

A livello software, è basato sul sistema operativo ChromeOS costantemente aggiornato da Google, garantendo l’accesso alla piattaforma Play Store per il download di giochi e applicazioni Android. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ecco le principali: display touchscreen da 14 pollici con rotazione fino a 360 gradi così da utilizzarlo, processore Intel Celeron N4500 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM LPDDR4X, 64 GB di memoria interna eMMC, webcam con microfono e fotocamera integrata nella tastiera, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, batteria con autonomia elevata. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Tra le porte fisiche troviamo due USB 3.2 Gen 1 Type-C con supporto all’output video e all’alimentazione, due USB 3.2 Gen 1 Type-A, il lettore microSD e il jack audio. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

A racchiudere il tutto è un telaio resistente, sottile e leggero, con un design convertibile curato nei minimi dettagli, come visibile in queste immagini. L’affare di oggi su Amazon, con uno sconto di 100 euro sul listino, permette di comprare ASUS Chromebook Flip CX1 al prezzo finale di soli 299 euro.

Il notebook ha disponibilità immediata e consegna a domicilio in un solo giorno con spedizione gratuita. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, entro domani arriverà direttamente a casa, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.