Notebook per scuola e lavoro: ASUS VivoBook Go a -70€

In vista del Back to School ormai quasi alle porte e del rientro in ufficio, segnaliamo l’offerta su Amazon che in queste ore propone ASUS Vivobook Go in sconto di 70 euro sul prezzo di listino. È un notebook dal design curato e con caratteristiche adatte a soddisfare tutte le esigenze nell’ambito dello studio così come quelle più frequenti legate alla produttività.

ASUS VivoBook Go: il notebook è in sconto

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore AMD Ryzen 5 7520U con chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM, unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, tastiera full size, webcam con microfono, altoparlanti, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, jack audio, uscita video HDMI 1.4, batteria con autonomia elevata e ricarica rapida. Per saperne di più rimandiamo agli altri dettagli riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S con licenza ufficiale Microsoft. L’offerta di oggi permette di acquistare ASUS Vivobook Go nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 629 euro.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il notebook già domani, direttamente a casa e con la consegna gratuita. È venduto e spedito direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.