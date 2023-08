Specifiche da paura per il notebook MSI a -300€

MSI Prestige 16 Studio non è il solito notebook: le sue specifiche tecniche da top di gamma assoluto lo rendono perfetto per il lavoro, ma anche adatto a soddisfare gli appassionati di gaming più esigenti. Oggi è in sconto di 300 euro su Amazon grazie a un’offerta rivolta a coloro interessati all’acquisto di un laptop di fascia alta.

MSI Prestige 16 Studio

Di quali caratteristiche stiamo parlando? All’interno del suo telaio elegante nella colorazione Urban Silver batte il cuore pulsante del processore Intel Core i7-13700H con chip grafico ‎Intel Iris Xe, scheda video dedicata NVIDIA RTX 4050 (6 GB), 16 GB di RAM LPDDR5 e unità SSD PCIe 4 da 1 TB per l’archiviazione dei dati. Il display da 16 pollici ha rapporto di forma 16:10 e risoluzione QHD+. Insomma, c’è tutto l’occorrente per classificarlo come un mostro di potenza. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

L’elenco delle specifiche prosegue con i moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth per la connettività wireless, due porte USB-C e una USB Type-A, jack audio, uscita video HDMI, lettore microSD, sensore per le impronte digitali, webcam con microfono e altoparlanti.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft e, a livello di design, è possibile contare sulla certificazione militare MIL-STD-810G che ne attesta la resistenza nel tempo e alle sollecitazioni. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento, grazie allo sconto di 300 euro proposto dall’e-commerce, è possibile acquistare MSI Prestige 16 Studio al prezzo finale di 1.999 euro invece di 2.299 euro come da listino. È venduto e spedito direttamente da Amazon.

La disponibilità è immediata, con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro un giorno. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine potrà mettere il notebook sulla propria scrivania già entro domani.

