Notebook per la scuola: Lenovo V15+extra in sconto

Quando mancano ormai poche settimane al ritorno a scuola, ecco un’offerta su Amazon che potrebbe tornare utile a molti: è quella che propone il notebook Lenovo V15 a prezzo scontato e con in dotazione alcuni extra come la licenza del sistema operativo Windows 11 Pro, un mouse wireless, una pendrive Kingston da 32 GB e l’intero pacchetto Office Professional 2021.

Lenovo V15, il notebook per la scuola è in sconto

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel N4500 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività, webcam 720p con microfono, altoparlanti, porte USB (anche Type-C), uscita video HDMI, slot Ethernet, jack audio e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

La versione appena descritta del notebook Lenovo V15 con gli extra elencati è in vendita oggi su Amazon al prezzo finale di soli 295 euro, grazie allo sconto che anticipa il Back to School.

Le unità disponibili sono poche: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito ed effettuare l’ordine prima del sold out. È possibile contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio in un paio di giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.