Apple Watch SE: mettilo al polso con questo sconto

Non tutti gli smartwatch sono uguali, lo sa bene chi si mette al polso uno di quelli della mela morsicata, come il nuovo Apple Watch SE protagonista oggi di un’offerta Amazon che permette di acquistarlo a prezzo scontato. Si tratta della versione GPS con cassa in alluminio color Galassia da 44 mm e cinturino Sport nella stessa tinta.

Lo sconto di Amazon sul nuovo Apple Watch SE

Integra tutte le funzionalità del sistema operativo watchOS dedicate al monitoraggio dell’attività fisica, del sonno, l’utilità per il rilevamento di cadute e incidenti, la misurazione del battito cardiaco e molto altro ancora. Consente inoltre di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio. Per conoscere altre informazioni puoi consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare l’Apple Watch di ultima generazione al prezzo finale di soli 309 euro, grazie alla promozione Amazon in corso (non sappiamo quanto durerà). La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani l’avrai al polso.

Segnaliamo anche la variante Mezzanotte, proposta a qualche euro in meno, ma con pochissime unità a magazzino e che immaginiamo andrò sold out molto presto.

