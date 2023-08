Quasi metà prezzo per il nuovo Echo Auto con Alexa

Le funzionalità smart di Alexa possono essere integrate nell’abitacolo con una spesa davvero ridotta: oggi, il nuovo Echo Auto di seconda generazione, è proposto con il 43% di sconto su Amazon. Quasi metà prezzo per il dispositivo che porta l’intelligenza artificiale dell’assistente virtuale su qualsiasi vettura.

Echo Auto, la seconda generazione è in forte sconto

Rispetto al modello precedente è stato migliorato il design, ora più compatto e affiancato da un supporto adesivo evoluto. Integra un totale pari a cinque microfoni così da riconoscere e interpretare correttamente i comandi vocali in ogni situazione, anche con molto rumore circostante. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

È possibile gestire le telefonate, ma anche controllare la riproduzione della musica e persino interagire con i dispositivi della smart home, sempre senza staccare le mani dal volante. Nell’immagine qui sotto è possibile dare uno sguardo al contenuto della confezione. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, la seconda generazione di Echo Auto è in vendita oggi al prezzo finale di soli 39,99 euro invece di 69,99 euro come da listino. Un vero affare da cogliere al volo, considerando le sue caratteristiche.

Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione. Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Scegliendo di effettuare subito l’acquisto arriverà direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio.

