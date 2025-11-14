 Sconto pazzesco (fino a 700€) sullo storage cloud a vita di pCloud: ecco l'offerta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sconto pazzesco (fino a 700€) sullo storage cloud a vita di pCloud: ecco l'offerta

Con pCloud puoi avere il tuo storage nel cloud a vita: scopri i piani in offerta che acquisti una volta sola.
Sconto pazzesco (fino a 700€) sullo storage cloud a vita di pCloud: ecco l'offerta
Informatica Cloud & Hosting
Con pCloud puoi avere il tuo storage nel cloud a vita: scopri i piani in offerta che acquisti una volta sola.

I piani a vita pCloud sono pensati per farti dire addio alla scomodità degli abbonamenti per tenere al sicuro i tuoi dati più importanti nel cloud. In questo caso, li acquisti una volta e sono tuoi per sempre, con sconti che possono arrivare fino a 700 euro sul piano Ultra da 10TB. Ma ci sono soluzioni per tutte le esigenze, come puoi vedere dall’immagine qui sotto.

Attiva un piano a vita pCloud

pCloud piani a vita

Acquistare un piano a vita pCloud, oltre alla convenienza assoluta rispetto al pagare un abbonamento mensile o annuale, specie con gli sconti qui indicati, significa poter garantire ai tuoi dati la massima protezione grazie alle rigide leggi sulla privacy svizzere su cui si poggia il servizio che fa uso di data center certificati, con crittografia AES a 256-bit e protocolli TLS/SSL. Una sicurezza di livello militare.

Potrai caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, ripristinare versioni precedenti e recuperare dati fino a 30 giorni. Volendo, anche la collaborazione diventa immediata grazie a link protetti da password, cartelle condivise e richieste di file, con la possibilità di personalizzare le modalità di condivisione.

C’è uno spazio anche per i contenuti multimediali, dato che pCloud integra un lettore musicale e video che consente di guardare e ascoltare in streaming senza limiti, mantenendo tutto organizzato in un unico spazio.

L’accesso è fluido e sincronizzato in tempo reale su tutti i dispositivi dai quali effettuerai l’accesso: ad esempio, potrai effettuare il backup delle foto sul tuo telefono per visualizzarle immediatamente sul desktop, tablet o altri dispositivi. E tutto senza occupare memoria locale.

Attiva un piano a vita pCloud

Infine, se hai già usato altri servizi cloud, puoi sfruttare il servizio backup di terze parti in modo che i tuoi ricordi e documenti siano sempre protetti indipendentemente dalla loro posizione originale, con un trasferimento rapido e affidabile. Non ti rimane che scegliere il piano a vita più adatto alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

pCloud: piani Lifetime con sconti fino al 40%

pCloud: piani Lifetime con sconti fino al 40%
Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra

Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra
Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi

Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi
Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita

Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita
pCloud: piani Lifetime con sconti fino al 40%

pCloud: piani Lifetime con sconti fino al 40%
Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra

Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra
Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi

Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi
Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita

Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
14 nov 2025
Link copiato negli appunti