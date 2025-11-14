Sconto pazzesco (fino a 700€) sullo storage cloud a vita di pCloud: ecco l'offerta

I piani a vita pCloud sono pensati per farti dire addio alla scomodità degli abbonamenti per tenere al sicuro i tuoi dati più importanti nel cloud. In questo caso, li acquisti una volta e sono tuoi per sempre, con sconti che possono arrivare fino a 700 euro sul piano Ultra da 10TB. Ma ci sono soluzioni per tutte le esigenze, come puoi vedere dall’immagine qui sotto.

Acquistare un piano a vita pCloud, oltre alla convenienza assoluta rispetto al pagare un abbonamento mensile o annuale, specie con gli sconti qui indicati, significa poter garantire ai tuoi dati la massima protezione grazie alle rigide leggi sulla privacy svizzere su cui si poggia il servizio che fa uso di data center certificati, con crittografia AES a 256-bit e protocolli TLS/SSL. Una sicurezza di livello militare.

Potrai caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, ripristinare versioni precedenti e recuperare dati fino a 30 giorni. Volendo, anche la collaborazione diventa immediata grazie a link protetti da password, cartelle condivise e richieste di file, con la possibilità di personalizzare le modalità di condivisione.

C’è uno spazio anche per i contenuti multimediali, dato che pCloud integra un lettore musicale e video che consente di guardare e ascoltare in streaming senza limiti, mantenendo tutto organizzato in un unico spazio.

L’accesso è fluido e sincronizzato in tempo reale su tutti i dispositivi dai quali effettuerai l’accesso: ad esempio, potrai effettuare il backup delle foto sul tuo telefono per visualizzarle immediatamente sul desktop, tablet o altri dispositivi. E tutto senza occupare memoria locale.

Infine, se hai già usato altri servizi cloud, puoi sfruttare il servizio backup di terze parti in modo che i tuoi ricordi e documenti siano sempre protetti indipendentemente dalla loro posizione originale, con un trasferimento rapido e affidabile. Non ti rimane che scegliere il piano a vita più adatto alle tue esigenze.