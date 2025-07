-58% per la pendrive 2-in-1 da 64 GB di Lexar: eccola

Non chiamatela chiavetta: la pendrive 2-in-1 da 64 GB di Lexar in sconto del 58% su Amazon è molto di più. È una vera e propria unità per lo storage avanzato, sicura e affidabile, adatta anche per i backup oltre che per archiviare qualunque tipo di dati e averli sempre con sé. Le dimensioni sono ultracompatte: solo 40,5×12,2×7,2 millimetri, il peso è di soli 8 grammi.

Lexar JumpDrive E32c, pendrive 64 GB

Riesce ad arrivare alla velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati, riducendo così al minimo indispensabile le attese, grazie all’utilizzo dello standard USB 3.2. Come mostrato dall’immagine qui sotto integra due connettore: uno è USB-C per collegarla senza problemi a smartphone e tablet, l’altro è il tradizionale USB-A per computer, televisori, lettori multimediali e così via. Ha un design in metallo che protegge l’integrità dei dati e un piccolo anello che permette di averla sempre con sé, anche agganciata al portachiavi. Dai un’occhiata alla scheda tecnica per altre informazioni.

Lo sconto del 58% sul listino è automatico e ti permette di acquistare la pendrive 2-in-1 da 64 GB della gamma Lexar JumpDrive E32c al prezzo di soli 10,54 euro. Non lasciarti sfuggire l’occasione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

Il voto medio assegnato da oltre 4.850 recensioni è molto alto: 4,5/5. Ciò significa che i clienti dell’e-commerce l’hanno apprezzata, in particolare per le sue prestazioni e per il design compatto. È venduta e spedita direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani per gli abbonati Prime.